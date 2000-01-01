Идеальный день Влюбленных вместе с «Маадней Манией»!
Ко дню влюбленных «Маадней Мания» дарит всем отличные скидки на продукты для праздничного стола.
Красная икра высшего сорта Peter Pan (26.90 ш/100 г)* – лучшее, что можно придумать для завтрака в постели. Привычные бутербродики с икрой, но вырезанные в форме сердца, выглядят невероятно мило, и непременно заставят вашу половинку улыбнуться. А уж какие они вкусные!
Этот день, как не один другой, подходит для совместного творчества на кухне. Ничто так не объединяет людей и не укрепляет отношения, как совместная готовка. По своей романтичности она может даже поспорить с последующим наслаждением приготовленными блюдами.
Используем начавшийся сезон авокадо на всю катушку! В меню у нас салат с салями и рукколой и закуска из половинок этого фрукта любви, начиненных известным афродизиаком – креветками.
Будем готовить эти два блюда одновременно. Первым делом берем три-четыре авокадо, разрезаем на половинки, достаем косточки. Доверяем мужчине ответственную задачу – достать ложкой часть авокадной мякоти, но не всю. Должно быть организованно достаточно места внутри половинок для начинки. Лишнюю мякоть пусть выкладывает в мисочку. В это время вы уже достали креветки, сполоснули их прохладной водой и поставили размораживаться. Займитесь пока салатом. Вымойте и подсушите на полотенце рукколу, порежьте на красивые «ленты» предварительно купленную в Мании «Кремлевскую» или «Невскую» колбасу** (8.90 ш/100 г)*. Очень мелко порежьте свежую паприку, а если вы оба предпочитаете добавить в салат остринки – то и перец чили. Остается только добавить в салат добытую вашим партнером мякоть авокадо, нарезанную на ломтики, совсем слегка посолить, заправить соком лимона и буквально капелькой оливкового масла – и ваш салат-красавец готов. Одновременно свежий и пикантный, остренький, с богатым вкусом – то что нужно для пробуждения чувств!
А теперь займемся закуской из авокадо. Пусть ваш любимый смешает мякоть с лимонным соком и половиной чайной ложечки соевого соуса, немного посолит и добавит в смесь креветки 41-50 отварные (34.90 ш/750 г)*. Затем нужно дать креветкам минут 10-15, чтобы они пропитались, а потом вы можете аккуратно заполнить этой начинкой половинки авокадо. Очень удобно делать закуски из готовых креветок! Не надо ни варить их, ни чистить, ни остужать. Всего несколько минут работы, и смотрите, какая получается красота! Если вы любите кинзу, можно украсить ею закуску, она придаст вкусу блюда новую грань.
Мягчайший окорок на кости всего за 19.90 ш/кг*. прямо с прилавка просится в духовку. Попробуйте смазать его смесью из дижонской горчицы, меда, соевого соуса и соли, а потом запечь в фольге или рукаве при температуре 180 градусов в течение полутора-двух часов. Подавайте к этому чуду зернистую горчицу или кислый ягодный соус из клюквы, а лучше брусники (все эти ягоды можно найти в Мании) – и ваш любимый замурчит от удовольствия. Романтика – романтикой, а древнюю мужскую любовь к сочному куску мяса, приготовленного руками возлюбленной, еще никто не отменял.
Ну, и с такими изысканными блюдами, да еще и в День Влюбленных куда же без игристого вина, веками ассоциирующегося с романтикой.
В «Мании» вы найдете огромный выбор игристых вин, например полюбившийся покупателям "Французкий бульвар" 24.90/750 мл. или J.P. Chenet 34.90/750 мл, которое продается в комплекте с двумя бокалами.
А продолжить празднование можно шотландским виски Bonnie&Clyde 59.90 ш/л.
На десерт мы предлагаем вам обратиться к классике Дня Влюбленных – шоколаду. В «Мании» в эти праздничные дни известные шоколадные конфеты с марципаном Mozart можно купить за 19.90 ш/ 2 упаковки по 200 г*., а вишню, заспиртованную в черном шоколаде за 13.90 ш/ 205 г.
Если вы соблюдаете традицию поздравлять в День Влюбленных не только своего партнера, но и других милых вам людей – коллег, приятелей, родню – обратите внимание на печенье с начинкой со вкусом яблока и лимона. Три 300-грамовые упаковки обойдутся вам всего в 9.90 шек*. Любому человеку очень приятно получить гостинец именно в этот день – ведь это не что иное, как признание в любви, не обязательно романтической, которого в сердце по правде ждет каждый.
Внимание! Все скидки действуют с 11 по 15 февраля 2020 г.
*Указанные цены действительны только при покупке свыше 50 ш., не включая товары, участвующие в мероприятии. Ограничено до 2х штук/ кг/акций на одну покупку. Окорок свиной на кости до 3х кг. На одну покупку. **Цена на колбасу при условии покупки цельным куском, без нарезки.