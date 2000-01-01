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Ко Дню Влюбленных: скидки на деликатесы в магазине Родина! 11.02 13:24   MIGnews.com

Ко Дню Влюбленных: скидки на деликатесы в магазине Родина!

Февраль, в воздухе пахнет весной и любовью. Скоро День Влюбленных – день, дарящий нам возможность отблагодарить своих самых близких за то, что они есть. Кто-то поведет свою половинку в ресторан, а кто-то приложит больше усилий и удивит ее или его собственноручно приготовленным романтическим ужином.
В День Влюбленных приготовьте своей половинке ее самое любимое блюдо. Креветки, пиццу или пасту с лососем, панкейки с икрой или, может быть, гусиные ножки, запеченные с ягодами. На День Святого Валентина нет какого-то определенного традиционного меню, единственный критерий выбора блюда – радость любимого человека.

Ко Дню Влюбленных: скидки на деликатесы в магазине Родина!

Лучшие продукты для романтического стола вы можете приобрести в магазине «Родина», где цена и качество образуют такую же крепкую пару, как и ваша.

Итак, объявляем скидки ко Дню Влюбленных с 6 по 15 февраля 2020:

Икра горбуши (Аляска) 1 уп. (500 гр.)/ 125 шек.
Икра красная Lemberg 300 гр/ 53.90 шек.
Икра красная Lemberg 250 гр/ 44.90 шек.
Креветки 26-30 очищенные, не вареные 1 кг/ 59.90 шек. вместо 79.90
Кальмар тушка 1 кг/ 59.90 шек.
Филе минтая 1 кг/ 29.90 шек.
Нарезка лосося копченого 1 уп (400 гр)/ 39.90 шек.
Филе лосося свежемороженое 1 кг/ 59.90 шек.
Ножки гусиные 1 кг/ 39.90 вместо 49.90 шек.
Сальмон без головы 1 кг/ 39.90 шек.
Раки вареные свежемороженые 1 уп. (1 кг.)/ 49.90 шек.
Сыр «Гауда» 1 кг/ 49.00 вместо 55.00 шек.
Сыр «Гауда» козий 1 кг/ 85 вместо 100 шек.

Также вы найдете у нас широкий ассортимент рыбы и мяса, сыров, шоколада и конфет, морепродуктов и элитных напитков на самый взыскательный вкус. Здесь вы сможете не только купить ингредиенты для своего романтического ужина, но и выбрать своему любимому человеку вкусный и красивый подарок: коробку шоколадных конфет или бутылочку любимого им напитка.

Ко Дню Влюбленных: скидки на деликатесы в магазине Родина!

Для тех, кто ценит свое время, мы делаем доставку в Ришон ле-Цион, Реховот и Нес Циону. Теперь все наши товары можно заказать онлайн https://rodina.shopo.co.il/ . При заказе на 200 шек. доставка будет стоить 20 шек., при заказе на 350 шек. – доставка бесплатно!

Адрес магазина «Родина»:
Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12
Для посетителей магазина - бесплатная стоянка.
Режим работы:
воскресенье - четверг: с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00
Страница «Родины» в Фейсбук: www.facebook.com/CaviarHouseRodina
Наш сайт: caviar-house.co.il
* Скидки действительны только с 6 по 15 февраля 2020 или до окончания запаса.


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