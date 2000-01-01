Ко Дню Влюбленных: скидки на деликатесы в магазине Родина!
Февраль, в воздухе пахнет весной и любовью. Скоро День Влюбленных – день, дарящий нам возможность отблагодарить своих самых близких за то, что они есть. Кто-то поведет свою половинку в ресторан, а кто-то приложит больше усилий и удивит ее или его собственноручно приготовленным романтическим ужином.
В День Влюбленных приготовьте своей половинке ее самое любимое блюдо. Креветки, пиццу или пасту с лососем, панкейки с икрой или, может быть, гусиные ножки, запеченные с ягодами. На День Святого Валентина нет какого-то определенного традиционного меню, единственный критерий выбора блюда – радость любимого человека.
Лучшие продукты для романтического стола вы можете приобрести в магазине «Родина», где цена и качество образуют такую же крепкую пару, как и ваша.
Итак, объявляем скидки ко Дню Влюбленных с 6 по 15 февраля 2020:
Также вы найдете у нас широкий ассортимент рыбы и мяса, сыров, шоколада и конфет, морепродуктов и элитных напитков на самый взыскательный вкус. Здесь вы сможете не только купить ингредиенты для своего романтического ужина, но и выбрать своему любимому человеку вкусный и красивый подарок: коробку шоколадных конфет или бутылочку любимого им напитка.
Для тех, кто ценит свое время, мы делаем доставку в Ришон ле-Цион, Реховот и Нес Циону. Теперь все наши товары можно заказать онлайн https://rodina.shopo.co.il/ . При заказе на 200 шек. доставка будет стоить 20 шек., при заказе на 350 шек. – доставка бесплатно!
Адрес магазина «Родина»:
Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12
Для посетителей магазина - бесплатная стоянка.
Режим работы:
воскресенье - четверг: с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00
Страница «Родины» в Фейсбук: www.facebook.com/CaviarHouseRodina
Наш сайт: caviar-house.co.il
* Скидки действительны только с 6 по 15 февраля 2020 или до окончания запаса.