11.02 14:26 MIGnews.com

Маск: удаляйтесь из отстойного Facebook

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Известный американский бизнесмен и филантроп Илон Маск призвал своих подписчиков в социальной сети Twitter удалить свои аккаунты в другой соцсети – "отстойном" Facebook.Таким образом основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал на пост Саши Барона Коэна, раскритиковавший систему управления компании Facebook, которая полностью контролируется основателем социальной сети Марком Цукербергом."Мы же не позволяем одному человеку подавать свет, или воду для 2,5 миллиардов человек, почему же тогда мы позволяем одному человеку контролировать информацию, которую получают 2,5 млрд человек? Facebook должны регулировать национальные правительства, а не император", - написал Коэн, приложив к посту карикатуру, изображающую Цукерберга в роли римского императора.Отметим, Коэн последовательно критикует все социальные сети, включая Twitter, Google и YouTube, называя их величайшей пропагандистской машиной в истории. Особое беспокойство актера вызывает распространение антисемитских материалов посредством этих платформ."Неудивительно, что величайшая пропагандистская машина в истории распространияет старейшую теорию заговора в истории человечества – ложь об некоей опасности евреев. Как гласил заголовок одной из новостей по этой теме: "Просто представьте, что Геббельс смог бы сделать с Facebook", - заявил актер.Маск, в свою очередь, также достаточно давно критикует соцсети. Так, в 2018 году миллиардер удалил из Facebook публичные страницы своих компаний Tesla и SpaceX, на каждую из которых были подписаны более 2 млн человек, и стал агитировать поклонников последовать его примеру."Я не пользуюсь Facebook и никогда этого не делал. Не думайте, что я какой-то мученик, а мои компании несут от этого колоссальный ущерб. Более того, мы никогда не платили Facebook ни за рекламу, ни за продвижение, так что... Какая разница", - заявлял Маск.Его компании продолжают вести страницы в Instagram, принадлежащего Facebook, как и сам миллиардер.