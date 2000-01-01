11.02 17:56 MIGnews.com

У Курниковой и Иглесиаса пополнение

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У музыканта и экс-теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок. Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет."Я уже стал дядей. У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив", - поделился радостью Хулио.Сама пара не комментирует рождение ребенка.У 38-летней Курниковой и Иглесиаса уже есть двое детей - дочь Люси и сын Николас.