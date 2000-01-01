11.02 09:25 MIGnews.com

Женщинам Саудии разрешат не носить мусульманские платья

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه



العبايه عادات وتقاليد أحد المناطق عندنا وصارت معممه على الجميع مش مسألة الدين، الإحتشام والحشمه في الدين ماهي مرتبطه بعبايه قد ماهي مرتبطه بعقل محتشم بجسد محترم. — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) 10 февраля 2018 г.

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Жительниц Саудовской Аравии пора перестать принуждать носить абайю – традиционное мусульманское платье, в котором проживающие в королевстве женщины обязаны появляться за пределами дома.Так считает Совета высших богословов Саудовской Аравии, шейх Абдалла аль-Мутлак, отмечая, что местным мусульманкам будет достаточно просто скромно одеваться."Более 90% мусульманок, соблюдающих все предписания религии, не носят абайю и не знают, что это такое, поэтому мы не должны заставлять женщин носить абайю", — заявил богослов в телепередаче на местном ТВ.Стоит отметить, что шейх аль-Мутлак первым высказался за подобную поблажку женщинам. На сегодняшний день законодательство королевства обязывает жительниц носить абайю. Нарушительниц этого предписания может ждать наказание.В Сети мнение богослова вызвало как поддержку, так и неодобрение."Абайя – это вопрос традиции в одном из наших регионов, распространившийся на всех. Это не касается религии", - считает Meshari Ghamdi."Даже после сотни фетв, клянусь Аллахом, я никогда не сниму свою абайю. Жизнью клянусь. Девочки, не слушай фетвы", - утверждает Kooshe90.Необходимо пояснить, что мнение шейха привлекло особое внимание, так как назначенный властями королевства Совет высших богословов, членом которого он является, издает фетвы, которые и составляют основу саудовской законодательной системы.