12.02 03:28 MIGnews.com

В Финляндии открывают остров для феминисток

Поделиться

Все по теме

Комментарии

У берегов Финляндии создается специализированный отель на острове – специально для отдыха женщин. Под лозунгом "Мужчинам вход воспрещен" летом 2018 года начнет функционировать новый курорт SuperShe Island.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает The New Yourk Post.Идея принадлежит американской предпринимательнице из Нью-Йорка Кристине Рот.По данным издания, бронирование мест для отдыха на острове уже открыто.По словам девушки, идея заключается именно в том, что здесь женщинам не нужно будет заботиться о своей привлекательности."Когда появлялся симпатичный парень, женщины начинали прихорашиваться. Это не позволяет полностью расслабиться. Моя идея в том, чтобы можно было сосредоточиться на себе, а не на своих гормонах", - отмечает Кристина Рот.К Кристине Рот идея места отдыха исключительно для женщин пришла после того, как она отдыхала на нескольких курортах и поняла, что единственной вещью, которая беспокоила ее все каникулы, было влияние мужского присутствия на атмосферу общей расслабленности, пишет газета.Как пишет The New Yourk Post, женщина была поражена красотой острова, после чего решила собрать деньги и купить часть суши, сделав его райским уголком для женщин.Издание уточняют, что курорт будет располагаться на маленьком островке на территории Финляндии. Попасть туда смогут не все. Кристина планирует лично изучать информацию о желающих посетить курорт женщинах и решать, кто впишется в здешнюю обстановку.Отметим, Кристина Рот — предпринимательница, чей бизнес Forbes поставил в топ-10 развивающихся предприятий под руководством женщин. По словам девушки, она не мужененавистница и сильный пол очень ценит. Однако в концепцию SuperShe мужчины не вписываются.