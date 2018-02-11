11.02 12:36 MIGnews.com
Криштиану Роналду заговорил по-арабски
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду встретился с бойцом смешанного стиля, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который уже долгое время является его фанатом.
Видео со встречи Нурмагомедов выложил на своей странице в Instagram.
"Ассалям Алейкум", — слышно, как говорит Роналду в камеру.
Во время встречи спортсмены обменялись подарками. Португальцу досталась папаха, похожая на ту, в которой боец без правил появлялся на публике, а Нурмагомедову – соответственно футбольный мяч.
Как отмечается, встреча состоялась после матча 23-го тура чемпионата Испании, в котором мадридцы победили одноклубников из Сосьедад.
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