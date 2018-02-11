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Криштиану Роналду заговорил по-арабски

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Фев 10, 2018 в 6:10 PST

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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду встретился с бойцом смешанного стиля, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который уже долгое время является его фанатом.Видео со встречи Нурмагомедов выложил на своей странице в Instagram."Ассалям Алейкум", — слышно, как говорит Роналду в камеру.Во время встречи спортсмены обменялись подарками. Португальцу досталась папаха, похожая на ту, в которой боец без правил появлялся на публике, а Нурмагомедову – соответственно футбольный мяч.Как отмечается, встреча состоялась после матча 23-го тура чемпионата Испании, в котором мадридцы победили одноклубников из Сосьедад.