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Криштиану Роналду заговорил по-арабски | Фото: RCuerda29/Flickr11.02 12:36   MIGnews.com

Криштиану Роналду заговорил по-арабски

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду встретился с бойцом смешанного стиля, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который уже долгое время является его фанатом.

Видео со встречи Нурмагомедов выложил на своей странице в Instagram.

"Ассалям Алейкум", — слышно, как говорит Роналду в камеру.

Во время встречи спортсмены обменялись подарками. Португальцу досталась папаха, похожая на ту, в которой боец без правил появлялся на публике, а Нурмагомедову – соответственно футбольный мяч.

Как отмечается, встреча состоялась после матча 23-го тура чемпионата Испании, в котором мадридцы победили одноклубников из Сосьедад.
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