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12.02 00:09   MIGnews.com

Журналистка порадовала зрителей эфиром в крошечных бикини

Загорелая бразильская журналистка Сабина Сато привлекла внимание зрителей после того, как ее показали в телевизионном эфире в крохотных фиолетовых бикини.
Женщина брала комментарии на пляже, передает ТСН со ссылкой на Mirror.

Она шагала по пляжу в купальнике, хвастаясь своей сексуальной фигурой. Перешучиваясь с отдыхающими на пляже, Сабина даже немного танцевала.

"Я мог бы буквально наблюдать за ней в течение всего дня", - сказал впоследствии один из зрителей.


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