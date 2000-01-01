Журналистка порадовала зрителей эфиром в крошечных бикини
Загорелая бразильская журналистка Сабина Сато привлекла внимание зрителей после того, как ее показали в телевизионном эфире в крохотных фиолетовых бикини.
Женщина брала комментарии на пляже, передает ТСН со ссылкой на Mirror.
Она шагала по пляжу в купальнике, хвастаясь своей сексуальной фигурой. Перешучиваясь с отдыхающими на пляже, Сабина даже немного танцевала.
"Я мог бы буквально наблюдать за ней в течение всего дня", - сказал впоследствии один из зрителей.