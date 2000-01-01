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Любовь работе не помеха, - ученые | Фото: Thinkstock12.02 02:32   MIGnews.com

Любовь работе не помеха, - ученые

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос с целью выяснить, на какие поступки может подвигнуть работников любовь, пишет rosbalt.ru. Основной вопрос был сформулирован следующим образом: "Если бы любимый человек работал с Вами в одном офисе, на что бы Вы решились ради него?".

В исследовании приняли участие 1751 человек. 36% опрошенных признались, что готовы ради любви работать больше и лучше – таким образом они хотели бы заслужить уважение в глазах второй половинки. 29% согласны приходить раньше и уходить позже с работы, чтобы у них было больше совместно проведенных часов, сообщает ladypotal.info.

Оказалось, что 21% влюбленных решились бы на сексуальные приключения в любых уголках родного офиса. На совсем уж радикальные поступки, такие как прикрытие должностного преступления (7%), кражу, махинации (2%) или обман коллеги (1%), готовы менее 10% опрошенных.

На такие жертвы, как увольнение или отказ от любимой должности, решатся 10% и 3% работников соответственно.

Интересно, что каждый пятый ради любви на работе не стал бы чем-то жертвовать или что-то предпринимать. При этом в своей жизни лишь 13% женщин и 18% мужчин совершали безумства на работе.
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