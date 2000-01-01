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Ученые: прямые и широкие брови выбирают феминистки | Фото: Thinkstock12.02 01:29   MIGnews.com

Ученые: прямые и широкие брови выбирают феминистки

Женщины, которые имеют активную жизненную позицию и успешны в работе, неосознанно корректируют брови так, чтобы придать им мужскую форму, утверждают американские исследователи. Форма женских бровей напрямую связана с проявлением женственности. В последние полвека представления об идеальных бровях значительно изменились, как пишет ladyportal.info.

Раньше девушки рисовали себе высокие и изогнутые брови, которые придавали им некую изюминку, женственность, лукавство и игривость. Но в последнее время в моду вошли широкие и прямые брови.

"Общаясь с пациентами, мы пришли к выводу, что все больше женщин хотят плоские брови, несмотря на то, что это делает их похожими на мужчин", – приводит The Independent слова Марка Солдина, представителя британской Ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

Ученые считают, что женщины с "мужскими" бровями – феминистки. И не важно, осознанно или нет они выбирают данную форму бровей. А вот что касается женщин, все еще предпочитающих тонкую линию бровей, они, по мнению ученых, женственны, но не уверенны в себе.
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