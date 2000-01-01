12.01 05:40 MIGnews.com

Из окна внука Михалкова выпала модель

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В субботу, 11 января, в центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус.По данным Telegram-канала Baza, 21-летняя девушка находится в реанимации.Уточняется, что модели провели операцию. Ее состояние оценивается, как стабильно тяжелое. Пунтус диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, черепно-мозговую травму.В свою очередь, Mash сообщает, что модель выпала из квартиры на 3-м этаже, в которой проживает внук советского актера и кинорежиссера Никиты Михалкова – Андрей Баков. Парень модели узнал о происшествии от правоохранителей, которые пришли к нему в квартире, когда он спал. Некоторые предполагают, что девушка в баре приняла психотропные вещества, однако эта версия только изучается.