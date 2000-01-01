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Геральт из `Ведьмака` получил по $400 тысяч за серию | Фото:11.01 18:44   MIGnews.com

Геральт из "Ведьмака" получил по $400 тысяч за серию

Исполнитель главой роли ведьмака Геральта из Ривиии в сериале от стримингового сервиса Netflix "Ведьмак" Генри Кавилл получил за каждую из серий шоу по $400 тысяч.

Таким образом, за весь сезон Кавилл получил $3,2 млн, сообщает авторитетное издание издание The Variety.

В то же время Норман Ридус получает $1 млн за каждый эпизод "Ходячих мертвецов", Милли Бобби Браун за главную роль в сериале "Очень странные дела" - $350 000 за эпизод, а ее ровесники в этом же сериале - по $250 000.


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