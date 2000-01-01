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В музее в Уэльсе хранили боевые снаряды | Фото: Thinkstock12.01 05:28   MIGnews.com

В музее в Уэльсе хранили боевые снаряды

В музее округа Кередигион в Уэльсе хранили в качестве экспонатов 2 артиллерийских снаряда XIX века, которые оказались боевыми, как сообщает ВВС.

Ранее несколько специалистов проверяли снаряды и посчитали их разряженными, поэтому в музее никто не сомневался в безопасности такой находки, как сообщили представители музея.

Спустя 10 лет профессиональные взрывотехники провели еще одно исследование снарядов, в результате которого установили, что в них содержится некоторое количество взрывчатки.

Как сообщает ВВС, саперы вывезли оба снаряда из музея и подорвали их за городом, на пустынном берегу.
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