12.01 05:28 MIGnews.com

В музее в Уэльсе хранили боевые снаряды

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В музее округа Кередигион в Уэльсе хранили в качестве экспонатов 2 артиллерийских снаряда XIX века, которые оказались боевыми, как сообщает ВВС.Ранее несколько специалистов проверяли снаряды и посчитали их разряженными, поэтому в музее никто не сомневался в безопасности такой находки, как сообщили представители музея.Спустя 10 лет профессиональные взрывотехники провели еще одно исследование снарядов, в результате которого установили, что в них содержится некоторое количество взрывчатки.Как сообщает ВВС, саперы вывезли оба снаряда из музея и подорвали их за городом, на пустынном берегу.