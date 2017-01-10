12.01 01:37 MIGnews.com

В Стамбуле уличных животных начали впускать в кафе и бутики

Citizens of Istanbul Providing Shelters For the Stray Animals During Snowstormhttps://t.co/STai9gswiM pic.twitter.com/HmGCosNV1I — Women Daily Magazine (@womendailym) January 10, 2017

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Чтобы множество уличных животных в буквальном смысле слова не околели до смерти из-за аномально сильных морозов, которые пришли в этом январе в Турцию, владельцы магазинов и кафе в одном из районов Стамбула разрешили пускать внутрь погреться.Кроме того, любители животных из района Бакырей побеспокоились о собаках и вынесли им покрывала, картон и еду. На время сильных морозов животных будут впускать в кафе, рестораны, торговые центры и магазины.На этот подобный жест коллективной заботы о братьях наших меньших обратило внимание издание Daily Mail.