В Стамбуле уличных животных начали впускать в кафе и бутики
Чтобы множество уличных животных в буквальном смысле слова не околели до смерти из-за аномально сильных морозов, которые пришли в этом январе в Турцию, владельцы магазинов и кафе в одном из районов Стамбула разрешили пускать внутрь погреться.
Кроме того, любители животных из района Бакырей побеспокоились о собаках и вынесли им покрывала, картон и еду. На время сильных морозов животных будут впускать в кафе, рестораны, торговые центры и магазины.
На этот подобный жест коллективной заботы о братьях наших меньших обратило внимание издание Daily Mail.