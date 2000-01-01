20-летний британец скоро станет мамой

20-летний мужчина из Британии Хайден Кросс вскоре может родить ребенка. Об этом сообщает The Sun. Хайден родился девочкой и уже в зрелом возрасте прибег к смене пола.
Юридически он уже признан мужчиной и пережил курс гормональной терапии. Ему осталось удалить яичники и грудь.
Впрочем, Хайден решил не торопиться становиться мужчиной окончательно и забеременеть, поскольку боялся, что впоследствии не сможет стать биологическим отцом – ему отказали в просьбе заморозить яйцеклетки. Анонимного донора спермы Хайден нашел через социальную сеть Facebook.
"Я хочу, чтобы у ребенка было лучшее. Я буду лучшим папой", - рассказал британец.
Сейчас он и планирует родить до завершения процесса полной смены пола.