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20-летний британец скоро станет мамой | Фото: Thinkstock12.01 00:15   MIGnews.com

20-летний британец скоро станет мамой

20-летний мужчина из Британии Хайден Кросс вскоре может родить ребенка. Об этом сообщает The Sun. Хайден родился девочкой и уже в зрелом возрасте прибег к смене пола.

Юридически он уже признан мужчиной и пережил курс гормональной терапии. Ему осталось удалить яичники и грудь.

Впрочем, Хайден решил не торопиться становиться мужчиной окончательно и забеременеть, поскольку боялся, что впоследствии не сможет стать биологическим отцом – ему отказали в просьбе заморозить яйцеклетки. Анонимного донора спермы Хайден нашел через социальную сеть Facebook.

"Я хочу, чтобы у ребенка было лучшее. Я буду лучшим папой", - рассказал британец.

Сейчас он и планирует родить до завершения процесса полной смены пола.
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