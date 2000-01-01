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Аятоллы ужаснули регион, заблокировав всю порнографию | Фото: Thinkstock11.01 05:37   MIGnews.com

Аятоллы ужаснули регион, заблокировав всю порнографию

Интернет-борьба с сайтами сексуального содержания в Иране лишила возможности смотреть порно многим людям вне Исламской республики - возможность смотреть порно потеряли жители нескольких относительно соседних стран, передает ТСН со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что зависимые от порно люди с ужасом наблюдали за тем, как сотни веб-сайтов исчезли из Сети за выходные.

Согласно сообщению, правительство Ирана пыталось "забанить порно", но случайно "зацепило" еще более 250 сайтов для взрослых, которые работают в автономном режиме. Таким образом в последние дни жители Гонконга, России и других соседних с Ираном стран не смогли зайти на привычные порнографические сайты и недоумевали из-за причины таких проблем с доступом.

Пока неизвестно, был ли это сознательный шаг или нет. В 2008 году, в частности, правительство Пакистана использовало специальную технику, чтобы блокировать YouTube от своих граждан.

Порнофильмы запрещены в Иране и большинство интернет-провайдеров блокируют любые сайты, на которых есть информация сексуального характера.
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