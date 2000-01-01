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Колготки LIGHT LEGS | Фото: AFP11.01 08:27   MIGnews.com

Колготки LIGHT LEGS

Scholl – ведущий бренд, специализирующийся на производстве
широкой гаммы продукции по уходу за ногами,
расширяет линейку своих изделий и выпускает на рынок новый уникальный продукт – супер мягкие колготки LIGHT LEGS,
способствующие снятию усталости и ощущению легкости в ногах

Scholl – ведущий бренд специализирующийся на производстве широкой гаммы продукции по уходу за ногами, предлагает товары в трех категориях:
Уход
Лечение
Комфорт

Сейчас бренд расширяет спектр товаров в категории товаров для комфорта, и предлагает своим клиенткам новые колготки LIGHT LEGS, которые дарят ощущение легкости, комфорта и мягкого прикосновения.
Колготки LIGHT LEGS непрозрачны, их плотность составляет 60DEN
Ноги в колготках LIGHT LEGS выглядят удивительно стройными и подтянутыми. Этот компрессионный эффект возможен благодаря особым технологиям, разработанным в лабораториях Scholl специалистами в области ног и стоп.
Колготки создают давление, которое распределяется от пятки по всей ноге. Именно за счет этого создается эффект стройности и предотвращается ощущение усталости и тяжести в ногах.
Колготки не теряют форму и цвет (до 100 стирок)!

По словам Ольги Рубановской, бренд-менеджера компании Scholl, одна из главных целей компании - дальнейшее развитие бренда и разработка новых качественных изделий, которые одновременно можно отнести к трем упомянутым выше категориям. В колготках LIGHT LEGS также особый акцент сделан на эстетическую составляющую изделия.

Колготки LIGHT LEGS невероятно приятны на ощупь и дарят женщинам ощущение легкости и комфорта. Этой зимой вы будете неотразимы в колготках LIGHT LEGS!

Колготки черного цвета, размеры S, M, L, XL
Можно приобрести во всех аптеках,
а также в сетях «Шуферсаль» и «Суперфарм»
Рекомендованная цена: 99.90 шек.

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