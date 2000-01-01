Покемоны признаны потенциальной угрозой Китаю

Власти Китая запретили лицензирование мобильной игры Pokemon Go, а также прочих игровых приложений, использующих технологию дополненной реальности, до выяснения степени опасности, которую они представляют для страны.
Как передает Reuters, в пример для такого решения приводятся случаи, когда из-за Pokemon Go игроки попадали в ДТП, некоторые со смертельным исходом. Также озабоченность властей вызвали данные о геолокации.
Утверждается, что опасные риски, по мнению КНР, включают в себя "угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей".