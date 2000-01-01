11.01 23:30 MIGnews.com

Травля Аллы Пугачевой набирает обороты

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Примадонна и ее близкие не сдаются, продолжая защищать честь певицы.Мнение одного россиянина по имени Вадим Манукян, который был возмущен новогодним эфиром на первом канале российского телевидения, повлияло на отношение публики к Алле Пугачевой. Точнее, мужчина написал петицию, адресовав ее Константину Эрнсту, а целью его было заставить продюсеров канала пересмотреть список звездных гостей на "Огонек-2018". Его обращение касалось того, что одни и те же лица видеть в течение всех новогодних каникул по телевизору просто надоело и пора бы дать дорогу молодым.Друзья и коллеги Примадонны отреагировали на петицию Манукяна по-разному, но защищая честь певицы. Волочкова аж расплакалась из-за сложившейся ситуации, Пригожин назвал создателя петиции "диванным критиком", а Игорь Николаев организовал флешмоб под названием "Мы за Аллу Пугачеву".Сама артистка написала в Инстаграме следующие строки: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье.".А тем временем петиция против российского канала со старыми "лицами" собрала уже более 114 тысяч подписей.