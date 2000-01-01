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Украинка променяла место в олимпийской сборной на ЦАХАЛ | Фото:10.12 09:25   MIGnews.com

Украинка променяла место в олимпийской сборной на ЦАХАЛ

Уроженке Украины Лиане Волганов предложили место в олимпийской сборной, однако вместо этого она решила присоединиться к ЦАХАЛ.

Как сообщает "Исраэль Хайом", девушка заняла первое место и несколько раз была чемпионкой по скалолазанию в своем клубе на соревнованиях.

"Я занималась профессиональным спортом с 4 лет. Вся моя жизнь проходила в соревнованиях, тренировках и на здоровом питании", – рассказала она.

По словам девушки, в 17 лет, за три года до иммиграции в Израиль, она победила соперников в одном из самых важных соревнований и стала чемпионкой Европы. Все изменилось, когда ей позвонил один знакомый и сказал, что, поскольку Лиана – наполовину еврейка, у нее есть возможность отправиться в Израиль.

"С 4 лет я постоянно участвовала в соревнованиях и тренировках, и это было нелегко. Я хотела перерыва. Я ничего не знала об Израиле, и когда увидела страну, я сказал: "Ух ты, вот тут я хочу жить", – призналась девушка. В итоге она решила уйти из спорта и иммигрировать в Израиль, где начала изучать иврит.


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