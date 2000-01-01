Исрадон: выбери подарок правильно

До самого волшебного и доброго праздника Новый Год осталось совсем немного, но в круговерти дел многие из нас все еще не готовы сложить под ёлку свертки и коробки, т.к. просто не успели выбрать подарки. А ведь это совсем не просто. Мы хотим, чтобы в полночь лица наших близких осветились восторгом ибо как новый год встретишь, так и проведешь, верно?
Мы очень хотим вам помочь, поэтому сделаем подборку вариантов из всевозможных подарков, которые ждут вас в сети магазинов «Исрадон». Ну а поскольку «Исрадон» в первую очередь Дом Книги, нашим ориентиром станут книги.
Если вы знаете какие книги любит человек, то обязательно сможет подобрать правильный подарок. Это как с друзьями «скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты».
Классика
Любите ли вы классическую литературу так, как люблю ее я? (с)
Люди, которые умеют ценить настоящую классику, любят не простой и богатый язык, и, конечно, умеют бережно хранить бумажные книги, не смогут не обрадоваться уникальным высококачественным изделиям фирмы CARMANI. Репродукции великих картин на фарфоре, стекле, палантинах, зонтах и очаровательных, но полезных мелочах позволят вашему ценителю классики внести каждый день и час ощущать причастность к прекрасному.
Любовный роман
Романтика, нежность, страсть, юные красавицы и бравые любовники… Вы ищете подарок для тонкой натуры, которой всегда не хватает возвышенной любви. Подарите ей необычное и нежное украшение с эмалью из нашей коллекции. У каждого из них есть яркая индивидуальность и, одновременно, легкость и изящность.
Историческая проза
Желание заглянуть в глубь веков, ощутить головокружительную пропасть между прошлым и настоящим, умение извлечь исторические уроки выдает в человеке натуру вдумчивую, внимательную к нюансам и бережливую. Для такого человека идеальным подарком станет павлопасадская шаль невероятной красоты. В ней есть все, что нужно: многолетняя история бренда, тонкая роспись, которую можно разглядывать бесконечно и качество, которое позволит многие годы радоваться подарку.
Современная проза
Лаконичный и четкий язык, актуальные злободневные проблемы и статус бестселлера. Если эти параметры определяют выбор того, кому вы ищите подарок, вам подойдут изделия из стекла. Стеклянные статуэтки, бокалы, тарелки и другие предметы. Прозрачность, лаконичность и современность этого материала наверняка придутся по вкусу любителю современной литературы.
Фэнтази
Волшебный мир волшебства стал очень популярен в последнее время. Возможность хоть ненадолго оказаться в мире грез, умение отрешиться от окружающей реальности и вера в магию - вот ключ к выбору подарка. В сети «Исрадон» вас ждет множество разных талисманов, оберегов, изотерических атрибутов, фантастических статуэток и даже учебников магии и гадания. Берегите вашего волшебника, а он будет оберегать вас.
Биографии и мемуары
Трепетное отношение к личным историям, интерес к неординарным личностям, оставившим след в мировой истории, все это наводит нас на мысль об императорском фарфоре в качестве подарка. Изящный и благородный рисунок «Кобальтовая сетка» давно покорил весь мир. Геометрическое совершенство и удивительная ритмика пересекающихся синих линий, дополненное золотыми «жучками», стилизованными цветочными орнаментами и фестончатыми отводками. Согласитесь, это как раз подарок с собственной биографией!
Юмористическая литература
Подарок для любителя искрометных шуток и хорошего юмора должен заставить его улыбнуться. Мы предлагаем вам замечательные забавные новогодние носки, разумеется в придачу к свежим литературным новинкам.
Поэзия
Стихи это кружево из слов, и подлинные ценители поэзии видят узор, различают каждый «завиток», тонко чувствуют грани и сочетания, а значит способны увидеть подлинную красоту гжельских керамических изделий в традиционной сине-белой и полихромной росписи, ведь это тоже уникальное авторское кружево, только выполненное кистью. Посуда, сувениры, подарки на любой карман, предметы украшения интерьера, статуэтки и многое другое.
Детские предпочтения в литературе значительно сложней разделить на категории, ведь дети могут любить все и сразу. Ничто не сравнится с детской жаждой новой информации и развлечений. Однако, книги книгами, а без игрушки новогодний подарок будет не полным. Замечательные детские игрушки от бренда Orange Toys - это маленькое плюшевое счастье! Возможно, именно эта игрушка поможет вашему ребенку сладко спать всю ночь напролет.
Мягкие игрушки Orange Toys изготавливаются на основе трех важнейших принципов – безупречное качество, доступная стоимость и неповторимый дизайн.
Разумеется, вне категории стоят ёлочные украшения, новогодний декор, да и сами ёлки. Нет человека, который не начнет улыбаться при виде сверкающих шариков, блестящей мишуры и мерцающих гирлянд. У нас в магазинах великое множество разнообразных украшения на разный вкус и карман. Сделайте ваш праздник веселым и красочным!