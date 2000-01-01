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Боялась смерти: Филиппины приютили королеву красоты Ирана | Фото:10.11 08:40   MIGnews.com

Боялась смерти: Филиппины приютили королеву красоты Ирана

Филиппины согласились предоставить убежище королеве красоты Ирана Бахаре Заре Бахари, которая говорила о боязни за свою жизнь от рук властей ее страны.

По данным издания South China Morning Post, Тегеран разыскивал девушку по уголовным обвинениям.

Заместитель министра юстиции Филиппин Марк Перет подтвердил, что Бахари было предоставлено политическое убежище, добавив, что она была задержана, поскольку Иран обратился к Интерполу за помощью в аресте.

"Она выйдет из аэропорта и приедет на филиппинскую территорию", – отметил Перет, но отказался обсуждать основания, по которым ей было предоставлено убежище.



В преддверии решения о предоставлении убежища неправительственная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Филиппин не депортировать Бахари, назвав ее "активным критиком иранских властей и публичным противником насильственной завесы".

"Если власти Филиппин отправят ее в Иран, она будет арестована, подвержена пытками и другим видам жестокого обращения, а также несправедливого судебного разбирательства и заключения", – уточнили в ведомстве.

17 октября девушка была задержана в аэропорту в Маниле, когда возвращалась из Дубая. Захари проживала на Филиппинах с 2014 года, где проходила обучение. Власти пояснили ее задержание тем, что имеют орден на арест от Тегерана, в котором говорилось, будто Бахари оскорбила гражданина Ирана.



Сама же девушка жаловалась, что стала жертвой преследований из-за своего политической активности и откровенную поддержку прав женщин.


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