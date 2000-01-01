Боялась смерти: Филиппины приютили королеву красоты Ирана

Заместитель министра юстиции Филиппин Марк Перет подтвердил, что Бахари было предоставлено политическое убежище, добавив, что она была задержана, поскольку Иран обратился к Интерполу за помощью в аресте.
"Она выйдет из аэропорта и приедет на филиппинскую территорию", – отметил Перет, но отказался обсуждать основания, по которым ей было предоставлено убежище.
В преддверии решения о предоставлении убежища неправительственная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Филиппин не депортировать Бахари, назвав ее "активным критиком иранских властей и публичным противником насильственной завесы".
"Если власти Филиппин отправят ее в Иран, она будет арестована, подвержена пытками и другим видам жестокого обращения, а также несправедливого судебного разбирательства и заключения", – уточнили в ведомстве.
17 октября девушка была задержана в аэропорту в Маниле, когда возвращалась из Дубая. Захари проживала на Филиппинах с 2014 года, где проходила обучение. Власти пояснили ее задержание тем, что имеют орден на арест от Тегерана, в котором говорилось, будто Бахари оскорбила гражданина Ирана.
Сама же девушка жаловалась, что стала жертвой преследований из-за своего политической активности и откровенную поддержку прав женщин.