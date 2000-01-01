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На Амазоне появились женские трусы с подогревом | Фото:11.11 05:51   MIGnews.com

На Амазоне появились женские трусы с подогревом

На сайте Amazon появилось женское нижнее белье с подогревом, пишет The Sun. Белье розового цвета с высокой талией, которое называется The Smart Heated Panties, работает на батарее и может держать заряд 12 часов. Стоят они 41 фунт стерлингов (около 53 долларов).

В описании говорится, что белье способствует сохранению здоровья и репродуктивной функции, а также оказывает противовоспалительное действие. В нем имеется пять режимов обогрева, один из них предназначен для морозов.

Они подходят для повседневной носки, и их можно стирать вручную.


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