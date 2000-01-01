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Якубович перенес серьезную операцию | Фото:10.11 22:09   MIGnews.com

Якубович перенес серьезную операцию

Ведущий популярного российского шоу "Поле чудес" Леонид Якубович перенес срочную операцию на сердце.

Как сообщил Telegram-канал "112", ему поставили кардиостимулятор в одной из московских клиник.

Как стало известно, в больницу телеведущий обратился из-за нарушения ритма сердца несколько дней назад. Процедура прошла успешно, и уже на следующий день Якубовича выписали из медучреждения.

Медики поставили артисту кардиостимулятор, теперь ему придется наблюдаться амбулаторно. Свежей информации о состоянии пока нет.


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