10.11 22:09 MIGnews.com
Якубович перенес серьезную операцию
Ведущий популярного российского шоу "Поле чудес" Леонид Якубович перенес срочную операцию на сердце.
Как сообщил Telegram-канал "112", ему поставили кардиостимулятор в одной из московских клиник.
Как стало известно, в больницу телеведущий обратился из-за нарушения ритма сердца несколько дней назад. Процедура прошла успешно, и уже на следующий день Якубовича выписали из медучреждения.
Медики поставили артисту кардиостимулятор, теперь ему придется наблюдаться амбулаторно. Свежей информации о состоянии пока нет.
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