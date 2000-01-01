Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Стоун повторила знаменитую сцену из `Основного инстинкта` | Фото:10.11 16:09   MIGnews.com

Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта"

Знаменитая голливудская звезда Шерон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта" на церемонии GQ Men of the Year Awards в Берлине.

По данным издания Daily Mail, за действиями звездной мамы наблюдал 19-летний сын с многочисленными поклонниками.

На церемонии 61-летняя Стоун была признана "Женщиной года". Она поднялась на сцену и предложила со зрителями разделить этот момент, который изменил всю жизнь. После некоторых рассуждений актриса воспроизвела сцену с закидыванием ног, за которой весь зал следил, затаив дыхание.

"Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и режиссер фильма сказал: "Можете ли вы снять отдать мне свои трусы, чтобы они не попали в кадр? Вы не должны носить трусы, не бойтесь, мы ничего не увидим". Я сказала: "Конечно". Я же не знала, что этот момент изменит всю мою жизнь", - вспомнила актриса.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:31
ЦАХАЛ продолжает охранять фермеров в анклаве Цофар
16:11
Профессор СПБГУ убил свою студентку и расчленил её труп
15:51
Депутат призвал к экстренной встрече по Цофар и Нахараим
15:48
В Румынии стартовали выборы президента
15:34
В аварии на шоссе 9 погиб мужчина
15:33
Россия и Египет провели военные учения
15:10
Русские планировали разбомбить дворец Эрдогана
15:08
Король Иордании объявил о суверенитете над Цофар и Нахараим
14:55
Ури Ариэль ушел в отставку
14:40
Нетаниягу: мирные отношения с арабскими странами - неизбежны
14:18
Рухани похвастался новым нефтяным месторождением
13:52
Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами!  
13:38
Суд поставит точку в вопросе экстрадиции российского хакера
13:17
Нетаниягу: Либерман координирует действия с Арабским Списком
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus