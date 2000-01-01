Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта"
Знаменитая голливудская звезда Шерон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта" на церемонии GQ Men of the Year Awards в Берлине.
По данным издания Daily Mail, за действиями звездной мамы наблюдал 19-летний сын с многочисленными поклонниками.
На церемонии 61-летняя Стоун была признана "Женщиной года". Она поднялась на сцену и предложила со зрителями разделить этот момент, который изменил всю жизнь. После некоторых рассуждений актриса воспроизвела сцену с закидыванием ног, за которой весь зал следил, затаив дыхание.
"Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и режиссер фильма сказал: "Можете ли вы снять отдать мне свои трусы, чтобы они не попали в кадр? Вы не должны носить трусы, не бойтесь, мы ничего не увидим". Я сказала: "Конечно". Я же не знала, что этот момент изменит всю мою жизнь", - вспомнила актриса.