Почти треть молодежи Ирана не работает или не учится

Экономика Ирана оказалась под угрозой с момента создания Исламской республики в 1980-х годах, а недавние санкции усугубили проблему.
В 2017 и 2018 годах во время акций протеста молодежь требовала перемен, которые включали бы борьбу с коррупцией и расширение возможностей для работы. Но результатов демонстрации почти не принесли, в том числе по вине президента Хасана Рухани.
Он угрожал миру дальнейшим сокращением обязательств по ядерному соглашению, если Штаты не снимут санкции.
"Мы говорили об этом вновь и вновь: у нас нет намерения вести двусторонние переговоры с США. Были разговоры о переговорах, но мы никогда не отвечали на них. Когда мы говорим о переговорах, мы имеем в виду это только в той ситуации, когда все санкции будут сняты", – говорил Рухани.