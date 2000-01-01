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Почти треть молодежи Ирана не работает или не учится | Фото:10.10 09:25   MIGnews.com

Почти треть молодежи Ирана не работает или не учится

Около 30% иранцев в возрасте от 15 до 24 лет не работают или не учатся, о чем свидетельствует отчет Министерства труда страны.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на радио Farda.

Экономика Ирана оказалась под угрозой с момента создания Исламской республики в 1980-х годах, а недавние санкции усугубили проблему.

В 2017 и 2018 годах во время акций протеста молодежь требовала перемен, которые включали бы борьбу с коррупцией и расширение возможностей для работы. Но результатов демонстрации почти не принесли, в том числе по вине президента Хасана Рухани.

Он угрожал миру дальнейшим сокращением обязательств по ядерному соглашению, если Штаты не снимут санкции.

"Мы говорили об этом вновь и вновь: у нас нет намерения вести двусторонние переговоры с США. Были разговоры о переговорах, но мы никогда не отвечали на них. Когда мы говорим о переговорах, мы имеем в виду это только в той ситуации, когда все санкции будут сняты", – говорил Рухани.


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