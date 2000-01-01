Керен Каемет ле-Исраэль приглашает на мероприятия

Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль приглашает принять участие в разнообразных экскурсиях, походах и праздничных мероприятиях "Суккот" 5780 – октябрь 2019, отдохнуть в лесах и парках ЕНФ-ККЛ, посетить шалаши "Суккот" в лесах ЕНФ-ККЛ, принять участие в сборе маслин.
Хотите подарить своим близким незабываемые впечатления от праздничных каникул, а заодно и решить проблему, чем занять детей в праздничную неделю Суккот?
Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ), как и каждый год, подготовил яркую и разнообразную программу мероприятий на лоне природы, для всей семьи, во всех районах страны, бесплатно или за символическую плату.
Праздник Суккот приближается, а вместе с ним и школьные каникулы. Сочетание национальных традиций праздника, приятной погоды и возможности отдыха на природе, нескольких выходных дней дают нам уникальную возможность прекрасно и весело провести время, всей семьей, с яркими впечатлениями. ЕНФ-ККЛ предлагает различные мероприятия и аттракционы по всей стране, включая детские уголки, оформленные в стиле знаменитых детских сказок. Среди прочего также сбор урожая оливок, экскурсии по волшебным местам и многое другое. Все мероприятия либо бесплатные, либо за символическую плату в 10 шекелей.
Лесная сказка
в лесу Бен-Шемен.
15 октября с 12:00 до 18:00
16 и 17 октября с 10:00 до 17:00
Среди аттракционов вы найдете мастерскую папы Карло и Буратино (израильские дети знают их, как папу Джеппетто и Пиноккио); уголок прекрасной Покахонтас и индейцев ее племени, которые обучат детей ритмичным танцам под музыку своих тамтамов; мастер-класс по изготовлению конфет у Гензеля и Гретель (которые известны израильским детям, как Ами и Тами); большой концерт для всей семьи, и многое другое.
Бесплатно, по предварительной записи посредством телефонной линии «Кав ле-яар» 1-800-350-550 или на сайте.
«Сбор маслин - к традициям наших предков»
Мероприятие для всей семьи в оливковых рощах. Мы будем собирать оливки, делать поделки из природных материалов и гулять по лесам ЕНФ-ККЛ, ваших детей там будут ждать удивительные сюрпризы.
Север: полевой центр Лави. Вторник, 15 октября 2019, 10:00 - 14:00
Центр: парк Аялон-Канада (около Латруна). Среда, 16 октября 2019, 10:00 - 14:00
Юг: лес Лахав. Среда, 16 октября 2019, 10:00 - 14:00
Бесплатно. Плата 10 шекелей за корзинку для сбора оливок, предварительной регистрации не требуется.
Прогулки «ушпизин» («важные гости») по лесу
ЕНФ-ККЛ приглашает вас насладиться экскурсиями во время праздника Суккот в сопровождении опытных гидов. С 15 по 17 октября 2019, начало в 10:00. Каждый раз - в другом волшебном уголке по всей стране. Продолжительность прогулки - около трех-четырех часов, включая переезды на частных автомобилях и прогулки по лесным тропам.
Символическая плата - 10 шекелей с каждого участника (не больше 40 шекелей за всю семью), по предварительной записи посредством телефонной линии «Кав ле-яар» 1-800-350-550 или на сайте.
К источнику Эйн-Коби в парке Бегина
Вторник 15 октября 2019, начало в 10:00
Мы посетим парк Бегина, который был посвящен памяти Менахема Бегина, шестого премьер-министра Израиля, и его жены Ализы. Мы совершим экскурсию к одному из прекраснейших горных источников в горах Иерусалима, Эйн-Коби, который сам по себе является полноценным парком. ЕНФ-ККЛ, в сотрудничестве с Управлением древностей Израиля, восстановил древнюю систему водоснабжения на этом участке и посадил фруктовые деревья. Мы пройдем по боковой дорожке около километра вдоль древних сельскохозяйственных террас и потом вернемся на главную аллею парка.
К ручью Нахаль Беэр-Шева и Мицпе Бейт-Эшель
Вторник 15 октября 2019 года, начало в 10:00
Прогулка вдоль ручья Нахаль Беэр-Шева, по всемирно известному экологическому парку, который привлекает туристов со всего мира. Мы посетим Мицпе Бейт-Эшель, один из трех опорных пунктов, созданных еврейскими поселенцами летом 1943 года и положивших начало освоению Негева.
Тропа Нахаль ха-Беэр, Эйн-Ковшим и лес Ханита
Среда, 16 октября 2019, начало в 10:00
Это кольцевой прогулочный маршрут в тени лесов. Тропа огибает нижнюю часть леса Ханита, где в 1938 году был заложен первый камень кибуца Ханита, который в прошлом располагался здесь. Позднее поселенцы переместились в соседние места, где сегодня находится этот кибуц.
Мы пройдем мимо монумента в память о десяти погибших защитниках Ханиты. Немного западнее мы увидим небольшую табличку в память о Йосефе Синигалие, уроженце Италии и бывшем работнике ЕНФ-ККЛ, благодаря которому были выкуплены земли Ханиты. Мы посетим «Бейт ха-Беэр» и услышим удивительную историю этого человека.
Тропа Нахаль-Нааман
Четверг 17 октября 2019, начало в 10:00
Мы совершим небольшую прогулку вдоль ручья Нахаль-Нааман, узнаем историю восстановления реки - в рамках деятельности ЕНФ-ККЛ по улучшению окружающей среды - и поговорим о концепции устойчивого развития. По обе стороны ручья мы увидим бурную растительность, здесь растет камыш и тростник.
Кроме того, если нам повезет, мы также встретим некоторых удивительных представителей животного мира. Здесь обитают мягкие черепахи, у которых нет твердого панциря, их вес может достигать 50 кг. В воде водятся разные виды рыб.
Фисташковая тропа в парке Британия
Четверг 17 октября 2019, начало в 10:00
Мы прогуляемся по прекрасному смешанному лесу, где сосны растут рядом с дубами, также здесь много фисташковых деревьев. По дороге нам попадутся древняя винодельня с прессом для винограда, древний ритуальный алтарь и древняя печь для обжига извести. Далее мы дойдем до участков рожкового дерева и узнаем их историю.
Хурват-Аниим и тропа Швиль-Митканим в лесу Ятир
Четверг 17 октября 2019, начало в 10:00
Прогулка по лесу Ятир – самому большому в Израиле рукотворному лесу, где растут более 4 млн деревьев разных видов. В Хурват-Аниим мы увидим десятки пещер, использовавшихся в древние времена как погреб или склад, а также останки древней синагоги. Экскурсия закончится в лесничестве, где в прошлом располагался главный штаб по управлению лесом, здесь проживали все работники лесничества и их семьи.
«Цапартон» - марафон наблюдения за птицами
В неделю Суккот, каждый день с 9:00 до 14:00 в следующих местах:
15 октября 2019 - озеро Йерухам
16 октября 2019 – озеро Хула
17 октября 2019 – озеро Хефер.
На каждом из этих участков будет организовано множество мероприятий для всей семьи - экскурсии и наблюдение за птицами, инструктаж по кольцеванию птиц, истории о птицах, концерт с мыльными пузырями, мастер-классы по изготовлению поделок - птиц, а также игра на барабанах, изготовленных из переработанных материалов.
Вход бесплатный
Израиль благословен огромным разнообразием птиц, населяющих его разнообразные ландшафты. Миллионы перелетных птиц пролетают через Израиль два раза в год - осенью и весной: по пути в Африку и обратно - в места гнездования в Восточной Европе и Западной Азии. Среди птиц, которые прилетают к нам осенью и создают пестрые и кричащие птичьи базары, есть серые журавли, пеликаны, щурки, соколы, белые аисты, черные аисты, цапли, черные франколины, чернокрылые коршуны, и многие другие.
Вот уже второй год подряд ЕНФ-ККЛ проводит «Цапартон» - птичий марафон, в разгар сезона миграции птиц, чтобы приобщить к этому фестивалю природы самую широкую общественность. Первая часть марафона предназначена для профессионалов-орнитологов, которые, разбившись на команды, в течение 24 часов по всей стране будут отслеживать и идентифицировать разные виды птиц. Победитель соревнования получит приз – дорогостоящий профессиональный бинокль. Бесплатно, по предварительной записи на сайте.
Марафон «Цапартон» для фотографов. В последние годы фотографирование птиц стало одной из самых популярных областей в мире фотографии. В течение 48 часов марафона фотографы должны будут сделать самые лучшие фотоснимки птиц. Этот конкурс проводится при участии Ассоциации фотографов природы Израиля. Лучшие фотографии будут представлены на выставке, которая будет устроена в честь открытия нового центра для посетителей на озере Хула в ноябре 2019. Победитель фотоконкурса получит ценный приз.
Бесплатно, по предварительной записи на сайте.
«Ориентируемся без «Waze» - лес Офер
16 октября 2019, с 9:00 до 16:00 в лесу Офер состоится увлекательное путешествие с ориентированием на местности. Яркие впечатления, при том, что ваша семья превращается в команду, которая соревнуется с другими командами. Это усилит ощущения от отдыха на природе и даст много интересной и познавательной информации о природе и деятельности ЕНФ-ККЛ.
Бесплатно, по предварительной записи посредством телефонной линии «Кав ле-яар» 1-800-350-550 или на сайте.
Приключения в парке Горен
ЕНФ-ККЛ приглашает всех желающих в парк Горен, где состоится мастер-класс по строительству «сукки» - праздничного шалаша из природных материалов и материалов вторичного использования.
16 и 17 октября 2019, с 10:00 до 14:00
Вход бесплатный.
Хепенинг Суккот в парке Тхелет
ЕНФ-ККЛ приглашает всех желающих в парк Тхелет, где состоится грандиозный хепенинг в честь праздника Суккот. Здесь вы сможете насладиться прекрасной природой и многочисленными источниками, цитрусовыми садами и разнообразными пешеходными маршрутами.
15 октября 2019, с 10:00 до 14:00
Вход свободный.
«Лесные приключения в Суккот», автостоянка и крепость Бирия
17 октября 2019, с 10.00 до 14.00. На автостоянке и в крепости Бирия будет организовано мероприятие для всей семьи, где будут: веревочные аттракционы, навигация с помощью мобильного телефона, мастерские детского творчества, экскурсии по цитадели и многое другое.
Цена символическая: 10 шекелей за каждого ребенка, по предварительной записи посредством телефонной линии «Кав ле-яар» 1-800-350-550 или на сайте.
Старый дуб в лесу Бейт-Кешет
17 октября 2019, начало в 10:00. В лесу Бейт-Кешет будут работать станции поделок из натуральных материалов.
Вход бесплатный.
Творческая мастерская "юного умельца" на озере Хула
17 октября 2019 с 11:00 до 15:00 на озере Хула будут работать мастер-классы творчества, где специалисты будут обучать детей делать поделки из природных материалов. Кружки будут открыты в роще акклиматизации растений возле ботанического сада.
Вход бесплатный.
Хепенинг для всей семьи в Гилате
17 октября 2019 с 10:00 до 14:00 в Гилате состоится хепенинг с театральными актерами. Интересные истории, чаепитие, лесные стражи, цирковые номер, мастер-классы и аниматоры.
Символическая плата 10 шекелей с участника. по предварительной записи по телефонной линии «Кав ле-яар» 1-800-350-550
Информационные станции ЕНФ-ККЛ
ЕНФ-ККЛ организует информационные станции с подробным описанием маршрутов и всех достопримечательностей в лесах и парках ЕНФ-ККЛ по всей стране. Станции будут работать 15 – 18 октября 2019, с 9:00 до 16:00.
• Север: Катеф-Шауль, Бейт-Кешет, парк Эмек ха-Мааянот, парк Горен, Шаар ха-Кармель, парк ха-Ярден, автостоянка Эйн-Зейтим и крепость Бирия;
• Центр: лес Иланот, Яд-Кеннеди, лес Бен-Шемен, Стеф, парк США, парк Британия, парк Канада и парк Шони;
• Юг: лес ха-Мальахим, лес Лахав, лес ха-Шаршерет, парк Офаким, парк Голда, Мейтар / Ятир, автостоянка Беэротаим, парк Бен-Гурион.
Кошерные шалаши на Суккот: будут ждать гостей в лесах и парках в неделю Суккот - вход свободный
На протяжении всей праздничной недели Суккот ЕНФ-ККЛ открывает в лесах и парках по всей стране кошерные шалаши для всех желающих.
• Север: крепость Бирия, парк Тхелет, парк Горен, парк Адмит, автостоянка Шаар ха-Кармель, автостоянка ха-Шлуха, лес Хоф ха-Кармель.
• Центр: лес Иланот, Нахаль ха-Шофет
• Юг: Гилат, лес ха-Шаршерет, лес ха-Мальахим, лес Лахав, парк Сапир, парк Голда, лес Мейтар, парк Йерухам, Бейт-Эшель, парк Бен-Гурион.
Дополнительная информация : 052-5447098 Алёна Кац «Модуль» modul2005@gmail.com