11.10 05:01 MIGnews.com

СМИ: Заворотнюк умерла и уже похоронена

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Российские СМИ продолжают распространять слухи, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла и уже даже якобы нашли подтверждение тайных похорон актрисы.По информации российских журналистов, у могил отца и брата артистки якобы нашли свежие следы и тут же заговорили о тайной кремации Заворотнюк. На Анкудиновском кладбище находятся могилы отца и брата Анастасии, именно там, по слухам, тайно захоронили урну с прахом актрисы.Интересно, что, по информации издания, к могилам можно попасть лишь в сопровождении родных актрисы, иначе охрана не пропустит.