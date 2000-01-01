10.10 21:31 MIGnews.com

Экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее здоровье

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Врачи выписали российскую актрису Анастасию Заворотнюк из больницы по ее собственному желанию.Об этом рассказал ее экс-возлюбленный и партнер по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов в комментарии информационному агентству "Кокшетау Азия"."Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось – это приговор. Он надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило ее, вот и решила выписаться. Более того, она в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса не давала покоя. Это сделано, чтобы сохранить врачебную тайну, но не получилось. Нашлись те, кто узнал, и начал рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей не дали нормально лечиться", – подчеркнул Жигунов.По словам актера, врачи и вовсе не бросили лечение Заворотнюк."Ее никто никуда не отправлял. Анастасия сама приняла это решение, – резюмировал экс-возлюбленный актрисы.