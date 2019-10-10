Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Михайлов о здоровье Заворотнюк: Люди, остановитесь! | Фото: AFP11.10 01:28   MIGnews.com

Михайлов о болезни Заворотнюк: Люди, остановитесь

Известный российский певец Стас Михайлов потребовал от СМИ и общественности прекратить спекуляции на теме болезни Анастасии Заворотнюк.

Об этом он написал в Instagram.

"Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти", – сказал певец.

По его словам, для всех, кто хочет владеть достоверной информацией о состоянии Анастасии, специально была создана страница в Instagram, которая так и называется: "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @podderzhka_azavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк #противлживсми

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:40
Ученые связали кокаин и глобальное потепление
23:03
Власти Финляндии осуждают операцию Турции в Сирии
21:58
Нетаниягу осудил действия Турции – у Эрдогана обиделись
21:31
Экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее здоровье
20:29
В космосе впервые "вырастили" искусственную говядину
19:58
Медики рассказали, как предотвратить грипп
19:25
Прокуратура РФ пытается "впаять" израильтянке 8 лет
18:32
Антисемитизм в Канаде: раввин обнаружил свастику на синагоге
17:59
Протесты в Гонконге: Apple удалила приложение для слежки
17:28
Зариф: либо все в безопасности, либо никто
16:56
Посол Израиля в ООН: нужно объявить войну антисемитизму
16:25
Наступление Турции: выведен из строя нефтяной объект
15:51
Эрдоган пригрозил "отсыпать" Евросоюзу сирийских беженцев
15:29
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus