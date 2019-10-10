11.10 01:28 MIGnews.com

Михайлов о болезни Заворотнюк: Люди, остановитесь

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известный российский певец Стас Михайлов потребовал от СМИ и общественности прекратить спекуляции на теме болезни Анастасии Заворотнюк.Об этом он написал в Instagram."Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти", – сказал певец.По его словам, для всех, кто хочет владеть достоверной информацией о состоянии Анастасии, специально была создана страница в Instagram, которая так и называется: "Поддержка Анастасии Заворотнюк".