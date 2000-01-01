Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот! 10.10 09:21   MIGnews.com

Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!

На Суккот израильтян ждет обновление – с 14 по 19 октября по самым выгодным ценам вы сможете приобрести мебель и бытовую электротехнику вашей мечты на крупнейшей мебельной выставке, проходящей в выставочном центре «Ганей ха-тааруха».

Впервые в одном месте будут представлены все необходимые для красивого и комфортного дома товары с сумасшедшими скидками!

Это мероприятие проводится в Израиле не первый год, но впервые в нем примут участие более 70 компаний – производителей мебели, бытовой техники, текстиля и прочих предметов интерьера.
Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!
Здесь вы сможете найти все для красивого и уютного дома:

мягкую мебель, спальные и столовые гарнитуры, матрасы, одеяла и подушки, ковры, шкафы, светильники, этажерки, стулья и комоды;

электротехнику – от кофеварки и миксера до духовки и холодильника;

скидки до 70% на электротовары!бесплатную консультацию дизайнера и архитектора, которые помогут вам принять оптимальное решение по оформлению вашего интерьера;

вдохновение и новые идеи о том, как сделать свой дом еще более красивым и удобным;
предметы интерьера как израильского производства, так и импортные.

Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!


Уже подтвердили свое участие в выставке такие крупные компании, как: "Шомрат ха-Зореа", "Аминах", "Рилаксон", Ultima, Divani Center, King Koil, Rossetto, Diur Interiors, Perfect Room, "Агам аронот", "Длатот Алон".

Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!

Организатор выставки – компания «Груп таарухот» во главе с Рои Вильдером намеревается сделать выставку наиболее актуальной для посетителей – представив на ней не только все мыслимые и немыслимые товары, необходимые для комфортной жизни, и последние модные тенденции в оформлении жилья, но и пригласив лучших дизайнеров и архитекторов. Они помогут вам выбрать общую стилистическую линию, которой вы будете следовать, создавая эстетику своего жилищного пространства, или же подберут отдельные предметы обстановки, которые прекрасно впишутся в уже существующий стиль вашего дома. На выставке будут присутствовать дизайнеры из группы «Офра Шимони» и журнала интерьеров «Дира наа» - признанные эксперты в этой области.
Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!


Мы так много времени проводим дома, даже если много работаем – мы все равно возвращаемся домой каждую ночь. То, что мы видим вокруг себя, особенно, засыпая и просыпаясь, влияет на наше настроение, на наш настрой и даже на наше здоровье. О Измените свой интерьер – и ваша жизнь заиграет новыми красками, так как глядя на новую обстановку, вы и чувствовать себя будете по-другому, и решения принимать будете другие. Приходите на выставку - она будет работать в праздничные дни до позднего вечера, чтобы вы могли посетить ее в удобное вам время – и решите задачу по обновлению своего жизненного пространства оптимальным способом.

Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!

Воспользуйтесь возможностью полностью обставить свой дом, купив все необходимое в одном месте, сэкономив свое время и деньги!
Израильская мебельная выставка пройдет в дни праздника Суккот.
Когда: с 14 по 19 октября

Где: Тель-Авив, сдерот Роках, 101, выставочный центр "Ганей ха-тааруха", павильоны 10-14, вход с любых ворот центра
Часы работы: понедельник (14.10) и суббота (19.10) - 10.00-23.00, вторник, среда, четверг (15-17.10) - 10.00-22.00, в пятницу закрыто
Парковка: на стоянке выставочного центра, напротив выставочного центра (со стороны парка Ха-Яркон) и в комплексе "Драйв-ин"

Вход: бесплатный

Подробности здесь


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:00
Наступление Турции: в Сирии пролилась первая кровь
10:37
Арабы спровоцировали массовую драку в Бат-Яме в Йом Кипур  
10:30
Иран принял решение по "израильской шпионке" из России
10:19
"После плана Либермана - выборы неизбежны"
10:01
Прорыв в науке: 400 тысяч лет первому холодильнику в Израиле
09:40
Насралла о курдах: это, то что случается если верить США
09:25
Почти треть молодежи Ирана не работает или не учится
09:18
Заворотнюк очень сильно набрала в весе
09:17
Сбивший ребенка в Йом Кипур: я его не видел
08:40
Депутат Кнессета призвал облегчить страдания курдов
08:22
Гутерриш: Израиль и США в ООН – злостные неплательщики
08:20
Арабские протесты могут остановить движение в центре страны
08:04
Шакед: Запад должен поддержать курдов
07:45
Строительство стены на границе с Газой на завершающем этапе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus