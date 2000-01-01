10.10 09:21 MIGnews.com

Грандиозная мебельная выставка-продажа в Суккот!

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Впервые в одном месте будут представлены все необходимые для красивого и комфортного дома товары с сумасшедшими скидками!Это мероприятие проводится в Израиле не первый год, но впервые в нем примут участие более 70 компаний – производителей мебели, бытовой техники, текстиля и прочих предметов интерьера.Уже подтвердили свое участие в выставке такие крупные компании, как: "Шомрат ха-Зореа", "Аминах", "Рилаксон", Ultima, Divani Center, King Koil, Rossetto, Diur Interiors, Perfect Room, "Агам аронот", "Длатот Алон".Организатор выставки – компания «Груп таарухот» во главе с Рои Вильдером намеревается сделать выставку наиболее актуальной для посетителей – представив на ней не только все мыслимые и немыслимые товары, необходимые для комфортной жизни, и последние модные тенденции в оформлении жилья, но и пригласив лучших дизайнеров и архитекторов. Они помогут вам выбрать общую стилистическую линию, которой вы будете следовать, создавая эстетику своего жилищного пространства, или же подберут отдельные предметы обстановки, которые прекрасно впишутся в уже существующий стиль вашего дома. На выставке будут присутствовать дизайнеры из группы «Офра Шимони» и журнала интерьеров «Дира наа» - признанные эксперты в этой области.Мы так много времени проводим дома, даже если много работаем – мы все равно возвращаемся домой каждую ночь. То, что мы видим вокруг себя, особенно, засыпая и просыпаясь, влияет на наше настроение, на наш настрой и даже на наше здоровье. О Измените свой интерьер – и ваша жизнь заиграет новыми красками, так как глядя на новую обстановку, вы и чувствовать себя будете по-другому, и решения принимать будете другие. Приходите на выставку - она будет работать в праздничные дни до позднего вечера, чтобы вы могли посетить ее в удобное вам время – и решите задачу по обновлению своего жизненного пространства оптимальным способом.: Тель-Авив, сдерот Роках, 101, выставочный центр "Ганей ха-тааруха", павильоны 10-14, вход с любых ворот центра: понедельник (14.10) и суббота (19.10) - 10.00-23.00, вторник, среда, четверг (15-17.10) - 10.00-22.00, в пятницу закрыто: на стоянке выставочного центра, напротив выставочного центра (со стороны парка Ха-Яркон) и в комплексе "Драйв-ин": бесплатный