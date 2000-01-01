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Медик: у врачей двое суток на спасение Заворотнюк | Фото:10.10 02:22   MIGnews.com

Медик: у врачей двое суток на спасение Заворотнюк

У врачей есть лишь около 48 часов, чтобы спасти российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую, по слухам, частично парализовало.

Такое мнение выразила специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова.

По ее словам, из-за упущенного врачами времени шансы поставить артистку на ноги весьма призрачные.

"Если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков", — заявила врач.

Абузарова подчеркнула, что Заворотнюк может рассчитывать лишь на паллиативную помощь, так как реабилитация ей уже не поможет.


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