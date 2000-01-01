Тейлор Свифт вышла на красную дорожку в костюме диско-шара
Хип-хоп певица Карди Би, поп-звезда Тейлор Свифт и легендарная актриса и исполнительница Дженифер Лопез "взорвали" красную ковровую дорожку American Music Awards в этом году.
Так, поп-звезда Тейлор Свифт доминировала в четырех номинациях American Music Awards, таких как "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель поп-музыки", "Лучший поп-рок" и "Лучший тур", церемония награждения состоялась накануне в Калифорнии. Однако в итоге она заполучила лишь один трофей "Художник года".
В стиле, вдохновленном дискотекой, Свифт украсила красный ковер вместе с Дженнифер Лопес, Дуа Липой, Камилой Кабельо и Карби Би, сообщает Сosmopolitan.