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скриншот с видео YouTube 11.10 03:38   MIGnews.com

Тейлор Свифт вышла на красную дорожку в костюме диско-шара

Хип-хоп певица Карди Би, поп-звезда Тейлор Свифт и легендарная актриса и исполнительница Дженифер Лопез "взорвали" красную ковровую дорожку American Music Awards в этом году.

Так, поп-звезда Тейлор Свифт доминировала в четырех номинациях American Music Awards, таких как "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель поп-музыки", "Лучший поп-рок" и "Лучший тур", церемония награждения состоялась накануне в Калифорнии. Однако в итоге она заполучила лишь один трофей "Художник года".

В стиле, вдохновленном дискотекой, Свифт украсила красный ковер вместе с Дженнифер Лопес, Дуа Липой, Камилой Кабельо и Карби Би, сообщает Сosmopolitan.


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