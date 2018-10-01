Канада сбросила новых граждан с башни в Торонто

Для празднования Недели Гражданства в этом году Министерство гражданства и иммиграции Канады отобрало несколько "новых" канадцев, то есть, недавно получивших гражданство, и инициировало их прыжок с телевизионной башни в Торонто. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.
Празднование Недели Гражданства открылось с особой церемонией в верхней части телевизионной башни в Торонто, 6 из новых канадцев провозгласили присягу Канаде на верхушке башни, а потом прыгнули вниз с высочайшего строения на планете, подстрахованные специальными резинками. Эта церемония будет сопровождаться и другими мероприятиями по всей стране, всего запланировано 72 празднований. В частности, праздники, на вершине Ванкуверской смотровой площадки 11 октября и на Олимпийском стадионе в Монреале 12 октября.
Поскольку неделя гражданства попадает на Месяц истории женщин, церемонии гражданства будут также отмечать выдающиеся достижения женщин, которые сформировали Канаду. Выдающиеся женщины в гражданской, деловой, научной и других сферах будут выступать на нескольких церемониях, посвященных празднику гражданства.