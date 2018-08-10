Иранка придумала способ заснять футбол не нарушая закон
Иранская журналистка Париса Пуртахэриан получила от руководства задание сделать снимки прошедшего на стадионе Ватани футбольного матча, однако по иранским законам женщина не имеет права находиться на стадионе, на котором мужчины занимаются спортом. Тогда девушка сделала полный и качественный фотоотчет с крыши соседнего со стадионом здания.
По информации Lenta.ru, фотографии получились настолько качественными, а способ обойти запрет - настолько изобретательным, что способности девушки в фотографии высоко оценили коллеги, а весь мир начал обсуждать ситуацию в соцсетях. Популярности набрал также хештэг #parisapourtaherian.
В 2015 был частично ослаблен запрет на посещение женщинами спортивных соревнования по волейболу, в этом году представителям прекрасного пола разрешили прийти на стадион в Тегеране, где собрался весь город, чтоб посмотреть противостояние команд Ирана с Испанией в рамках чемпионата мира по футболу.