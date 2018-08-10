Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из Twitter: anita_chauhan80 11.08 01:42   MIGnews.com

Иранка придумала способ заснять футбол не нарушая закон

Иранская журналистка Париса Пуртахэриан получила от руководства задание сделать снимки прошедшего на стадионе Ватани футбольного матча, однако по иранским законам женщина не имеет права находиться на стадионе, на котором мужчины занимаются спортом. Тогда девушка сделала полный и качественный фотоотчет с крыши соседнего со стадионом здания.

По информации Lenta.ru, фотографии получились настолько качественными, а способ обойти запрет - настолько изобретательным, что способности девушки в фотографии высоко оценили коллеги, а весь мир начал обсуждать ситуацию в соцсетях. Популярности набрал также хештэг #parisapourtaherian.
Фото из Twitter: DrNausheenKhan
В 2015 был частично ослаблен запрет на посещение женщинами спортивных соревнования по волейболу, в этом году представителям прекрасного пола разрешили прийти на стадион в Тегеране, где собрался весь город, чтоб посмотреть противостояние команд Ирана с Испанией в рамках чемпионата мира по футболу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:14
РФ раскритиковала предложение США в СБ ООН
00:21
Ограблен рэпер, исполнивший песню Despacito
23:37
Матч Лиги Европы прервало опасное поведение болельщика
22:26
Сотрудники Ryanair массово бастуют
21:38
Протесты в Румынии: полиция применила слезоточивый газ
21:05
На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari
20:13
Лавров провел телефонную беседу с Помпео
19:50
Протесты набирают обороты: 1 палестинец умер, 110 ранены
19:34
Трамп: Наши отношения с Турцией сейчас плохие!
19:11
Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом
19:01
Минздрав Газы сообщил об одном погибшем палестинце
18:08
Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля
17:54
В Канаде неизвестный открыл стрельбу: 4 человека погибли
17:38
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus