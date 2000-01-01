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В Израильских больницах настоящий беби-бум | Фото:11.08 07:05   MIGnews.com

В Израильских больницах настоящий беби-бум

Несколько больниц в Израиле сообщили о рекордном количестве новорожденных, передает в пятницу, 10 августа The Times of Israel.

По данным издания, медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве в течение прошлого месяца зафиксировал 1518 новорожденных. Это почти на 10 % больше по сравнению с 1395 родами, зарегистрированными там в июле 2017 года.

"Сорока" имеет наибольшее число родов в Израиле: приблизительно 17 000 в год. Это означает, что июль был выше на семь процентов, чем среднемесячное число 1415 родов в "Сороке". В июле 2017 года в "Сорока" родилось 1510 младенцев - предыдущий рекорд за июль.

Израильская больница - вторая величине по числу родов - больница "Ихилов", в июле увидела 1014 рождений - почти на 10 процентов выше среднемесячного показателя в больнице - 916 родов. В прошлом месяце "Ихилов" открыла новые родильные палаты и новое детское отделение.


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