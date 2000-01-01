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Турция отказалась от участия в `Евровидение` в Израиле | Фото: greensefa/Flickr10.08 14:32   MIGnews.com

Турция отказалась от участия в "Евровидении" в Израиле

Скорее всего, Турция не станет участвовать в "Евровидении-2019", однако не потому что, оно будет проходить в Израиле, а из-за засилья на эстрадном конкурсе представителей нетрадиционной сексуальной ориентации самого различного помола.

Стоит отметить, что решение Турецкого радио и телевидения (TRT) кого-то вряд ли удивит, поскольку страна и так с 2013 не участвует в "Евровидении".

"Как общественный телевещателя мы не можем транслировать в прямом эфире в 9 часов вечера – когда еще не спят дети – австрийца с бородой и в юбке, утверждающего, что у него нет пола и называющего себя "мужчиной и женщиной одновременно", - напомнил директор TRT Ибрагим Эрен о победе на конкурсе австрийского конкурсанта Кончиты Вурст.

Он обещал, что Турция вернется на конкурс, как только будет исправлена эта "путаница в менталитете.

Слова Эрена вызвали тревогу среди турецкой общины в Великобритании.

"Это цепочка событий. Сначала они запретили Гордость в 2015 году, затем кинофестиваль в Анкаре и теперь Евровидение. Это попытка стереть сообщество ЛГБТ в Турции", - заявил Reuters журналист Муса Игрек.

"Универсальные и инклюзивные ценности Евровидения являются нашей гордостью. Они заключаются в традиции празднования разнообразия через музыку. В прошлом TRT внесла огромный вклад в этот конкурс, включая организацию мероприятия в Стамбуле в 2004 году, и мы готовы приветствовать их решение возобновить свое участие", - сказал представитель Европейского вещательного союза


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