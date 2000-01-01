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Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на `Евровидение` | Фото:10.07 08:25   MIGnews.com

Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на "Евровидение"

Если Роттердам в конце концов примет конкурс "Евровидение 2020", всемирно известная певица Мадонна сможет выступить на этом мероприятии, пишет в среду The Times of Israel.

Городской совет Голландии отклонил ходатайство о запрете для поп-звезды участвовать в международном конкурсе по поводу использования палестинского флага на сцене в Израиле во время ее выступления в мае.

Данное предложение, так и не получившее достаточной поддержки, было выдвинуто членом произраильской и антимусульманской "Партии за свободу". Среди 45 членов городского совета предложение не поддержали 37 человек.

В проекте предложения на прошлой неделе палестинский флаг описывался как "символ отвержения Израиля" и цитировался рост антисемитизма в Роттердаме. Однако не упоминался тот факт, что во время шоу Мадонны в Тель-Авиве также присутствовал израильский флаг.

По словам автора предложения, выход одного из танцоров Мадонны на сцену в Тель-Авиве с палестинским флагом на спине необходимо расценивать как отрицание самого Еврейского Государства.

Во время выступления Мадонны в Тель-Авиве, несмотря на политику Евровидения, запрещающую политические заявления, танцоры в какой-то момент носили израильские и палестинские флаги. Это было истолковано многими как призыв к миру.

Нидерланды выиграли конкурс 2019 года и поэтому будут принимать издание 2020 года, хотя организаторы пока не определились, в каком именно муниципалитете.


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