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Разнообразие жанров: от стратегий до игровых автоматов 10.07 14:33   MIGnews.com

Разнообразие жанров: от стратегий до игровых автоматов

Из развлечения «только для избранных» в 90-х теперь компьютерная игра превратилась едва ли не в самый востребованный досуг, не знающий возрастных и социальных рамок. При желании найти игру «под себя» может любой пользователь. Характерная черта компьютерных игр, которая делает их универсальными – это разнообразие и обилие жанров, самостоятельных и смешанных.

Авангардный жанр – шутер

Авангардным он был еще в прошлом веке, но именно в нем была реализована революционная для того времени 3D графика. С тех пор шутеры от первого или третьего лица не теряют своей привлекательности для широкой аудитории геймеров. В них продолжают играть, тем более в многопользовательском режиме. По нескольким проектам даже проводят чемпионаты в рамках киберспортивных соревнований.

Стратегии – от Цезаря до космоса

Еще один жанр, который старше даже шутеров – это стратегии. Как правило, геймплей подразумевает глобальное управление городом, нацией, армией, поселением или флотом. Внешнее оформление, историчность и реалистичность могут быть любыми. При этом играть в стратегии интересно, как в однопользовательском режиме, так и с живыми соперниками.

Симуляторы – танки, корабли, поезда

Если для однопользовательской игры больше подходят экономические и глобальные симуляторы, то для многопользовательских битв – симуляторы военные, от исторических до космических. В https://gow.slotuu.net/ уверены, что популярность этого жанра легко объяснить даже среди взрослых пользователей – кто из нас не хотел бы управлять мощной техникой, да еще с возможностью потягаться силами с другими игроками.

Игры с элементами RPG

Еще один крайне популярный жанр для многопользовательского формата – это игры, в которых нужно развивать, в том числе с помощью уникальных опций, своего персонажа. За этот же жанр активно взялись разработчики мобильных приложений – многие условно-бесплатные проекты с элементами RPG зарабатывают на своих игроках не меньше, чем какой-нибудь gow.slotuu.net. Люди с радостью тратят деньги на внутри-игровые покупки, чтобы их персонажи стали еще красивее, сильнее, круче.

Игры с виртуальной реальностью

Иметь очки виртуальной реальности и тем более многофункциональный VR шлем – это уже не недосягаемая мечта, а просто дорогое оборудование. Многие студии уже разрабатывают проекты для виртуальной реальности, и не исключено, что в обозримом будущем все больше игр будут использовать эту технологию.


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