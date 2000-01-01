Ники Минаж отменила свое шоу в Саудовской Аравии

Всемирно известная исполнительница хип-хоппа Ники Минаж отменила свое выступление в Саудовской Аравии в знак поддержки прав женщин и геев в ультраконсервативном исламском королевстве.
Об этом в среду, 10 июля, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявлении американской певицы.
Запланированное появление Минаж в западном городе Джидда на следующей неделе в рамках культурного фестиваля вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей по поводу прав человека в стране.
"После тщательного размышления я решила не ехать на запланированный фестиваль Jeddah World Fest. После того, как я лучше узнала о проблемах в этой стране, я поняла, что для меня важнее всего заявить о своей поддержке прав женщин, сообщества ЛГБТ и свободы в целом", – заявила Минаж через своих представителей.
Минаж, известная своей ненормативной лексикой и непристойными музыкальными клипами, должна была выступить в качестве хэдлайнера фестиваля, поскольку королевство ослабляет свои давние ограничения на развлечения.