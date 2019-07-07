Любопытный медведь угнал авто и устроил аварию

На днях в американском городе Боулдер любопытный медведь залез в салон незапертого автомобиля и устроил настоящее дорожно-транспортное происшествие.
Об этом забавном случае пишет газета USA TODAY со ссылкой на сообщение шерифа округа Боулдер, опубликованном в Facebook.
После того, как дверь внезапно закрылась, косолапый начал искать выход, чтобы вылезти из авто. Однако, будучи в панике, медведь разодрал дверную обшивку, а также случайно толкнул рычаг коробки передач и "включил" нейтральную скорость. Затем транспортное средство покатилось по склону холма и на полной скорости влетело в дерево.
К счастью, после столкновения хищник не пострадал и ему удалось выбраться из автомобиля.
Теперь пушистый "угонщик" на свободе и скрылся в неизвестном направлении.
Однако этот случай обернулся убытками для собственника, поскольку его авто превратилось в груду покореженного металла.
В полицейском департаменте города Боулдера напомнили автомобилистам о необходимости запирать двери, а также не оставлять в салоне еду, поскольку дикие животные могут с легкостью повредить транспортное средство в поисках пищи.