10.07 19:51 MIGnews.com

Председатель ЕНФ-ККЛ: В Израиле больше всего стартапов

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Программа социальных инициатив ЕНФ-ККЛ представлена на конференции «TheMarker».Сегодня утром в «Мерказ-Шалва» в Иерусалиме открылась конференция по социальным инновациям под эгидой газеты «TheMarker» в сотрудничестве с Еврейским Национальным Фондом – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ), «Мифаль ха-Паис» и банком «Леуми».На конференции будет рассматриваться вопрос о том, как добиться значительных позитивных изменений в решении неотложных социальных проблем, и как побудить организации, ведомства и частных лиц участвовать в социальных проектах.В своем выступлении перед участниками конференции председатель ЕНФ-ККЛ Даниэль Атар сказал: «В Израиле больше всего стартапов в мире, но более 90% из них расположены в центре страны. "Стартап-нэйшн" проживает в "государстве Тель-Авив", и эта ситуация является катастрофической во всех отношениях – моральном и социальном, прежде всего, но также экономическом и стратегическом.В Израиле по-прежнему география диктует уровень заболеваемости и бедности, безработицы и успеваемости в школах, правоохранительной деятельности, инвестиций в инфраструктуру и досуга. Нужно остановиться и пересчитать маршрут».Атар сообщил, что совет директоров ЕНФ-ККЛ утвердил флагманскую программу «Израиль 2040», в которой поставлена цель привести еще один миллион жителей в Негев и полмиллиона – в Галилею в течение ближайших двух десятилетий. Врезультате эти демографические изменения сделают израильское общество, более экономически эффективным и более стабильным, уменьшат уровень социального неравенства между различными слоями общества.«Именно в сфере высоких технологий, которая обострила социальное неравенство в израильском обществе, скрыт потенциал для превращения слабых районов периферии в центры знаний, производства, занятости и активной жизни. Посредством создания хайтек-деревень, центров инновационного развития и научных кампусов мы сможем привлечь инженеров и студентов, программистов и предпринимателей.Через программы «умных городов» и предпринимательские проекты, в сотрудничестве с частными лицами, организациями и военно-техническими подразделениями ЦАХАЛа, которые перемещают свои базы на юг страны, мы можем продвинуть процессисторических изменений».Председатель ЕНФ-ККЛ упомянул в качестве примера Дом ЕНФ-ККЛ для отличной учебы в Нацрат-Иллите, который при содействии ассоциации выпускников элитного подразделения ЦАХАЛа 8200 завершает успешный пилотный проект, после чеготакие центры появятся еще в девяти городах периферии.«Эта амбициозная цель требует комплексных решений: налоговые и регулятивные льготы, стимулы, гранты, юридическая и финансовая поддержка для местных компаний и иностранных инвесторов, помощь в поиске и подборе качественных сотрудников, создание инфраструктуры образования и здравоохранения для всей семьи. Создание рабочих мест для членов семей сотрудников хай-тека. ЕНФ-ККЛ готов подключить все свои ресурсы для достижения этих целей и нашей мечты», – сказал Атар.«Только скоординированные, масштабные и комплексные действия правительства, местных властей, научных кругов, промышленников и общин диаспоры могут привести к созданию в Галилее и Негеве 180 тысяч основных рабочих мест и сотни тысячвспомогательных», – отметил председатель ЕНФ-ККЛ.