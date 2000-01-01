10.06 10:57 MIGnews.com

Спикер ГД знает, как наказать Ефремова за пьяное ДТП

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым.По словам председателя, давление на следствие недопустимо. "Закон один для всех. Пьяная езда недопустима", - сказал Володин.Спикер отметил, что если это влечет гибель человека, то за это следует "наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был".По его словам, год назад Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс. Они ужесточают наказание за "пьяные" ДТП. В случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет. В то же время, в случае гибели двух и более лиц - до 15 лет.