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Ведущие вузы Израиля потеряли позиции в мировом рейтинге | Фото:10.06 08:06   MIGnews.com

Ведущие вузы Израиля потеряли позиции в мировом рейтинге

Шесть ведущих университетов Израиля понизились за последний год в мировом списке высших учебных заведений.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг британской компаний Quacquarelli Symonds World.

Еврейский университет в Иерусалиме остается ведущим в Израиле, но опустился в списке с 162 места в мире на 177. Тель-Авивский университет опустился с 11 на 230, а Технион (Израильский технологический институт) – 257 на 291.

Университет Бен-Гуриона в Негеве занял 446 место. За ним следуют Университет имени Бар-Илана – с 551 на 560 и Хайфский университет – с 701 на 750.

По словам исследователей QS World, снижение рейтинга в первую очередь связано с падением академической репутации и признанием работодателей.

Четыре лучших университета мира остаются американскими институтами: девятый раз подряд Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт.

Оксфорд является ведущим университетом Европы и занимает пятое место в мировом списке, за ним следуют Федеральный институт технологии (ETH Zurich) в Швейцарии – шестой, Кембриджский университет – седьмой и Imperial College London – восьмой.


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