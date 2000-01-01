10.06 08:06 MIGnews.com

Ведущие вузы Израиля потеряли позиции в мировом рейтинге

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Шесть ведущих университетов Израиля понизились за последний год в мировом списке высших учебных заведений.Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг британской компаний Quacquarelli Symonds World.Еврейский университет в Иерусалиме остается ведущим в Израиле, но опустился в списке с 162 места в мире на 177. Тель-Авивский университет опустился с 11 на 230, а Технион (Израильский технологический институт) – 257 на 291.Университет Бен-Гуриона в Негеве занял 446 место. За ним следуют Университет имени Бар-Илана – с 551 на 560 и Хайфский университет – с 701 на 750.По словам исследователей QS World, снижение рейтинга в первую очередь связано с падением академической репутации и признанием работодателей.Четыре лучших университета мира остаются американскими институтами: девятый раз подряд Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт.Оксфорд является ведущим университетом Европы и занимает пятое место в мировом списке, за ним следуют Федеральный институт технологии (ETH Zurich) в Швейцарии – шестой, Кембриджский университет – седьмой и Imperial College London – восьмой.