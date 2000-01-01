10.06 07:24 MIGnews.com

В Израиле разрешат употребление каннабиса с 21 года

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Партии Ликуд и Кахоль Лван выпустили совместное заявление, в котором сообщают о своем намерении продвигать законы, направленные на легализацию употребления каннабиса в Израиле.Партии сообщают о том, что намерены сфокусироваться на “ответственной модели для Государства Израиль и израильского населения”.В дополнение к этому законодатели сообщают о своем намерении провести реформу рынка медицинского каннабиса и внести на рассмотрение межминистерского комитета по законодательству соответствующий проект “как можно быстрее”.Член Кнессета Рам Шефа заявил: "Я с гордостью спешу принести массам израильтян новость о том, что, наконец-то, будет урегулировано потребление каннабиса в Израиле. Мы присоединяемся к клубу государств, уже внедривших законодательство об ответственной легализации, и мы примем законодательство, подогнанное под нужды Государства Израиль”.Правительство Нетаниягу еще в 2017 году одобрило реформу бывшего министра внутренней безопасности Гилада Эрада по декриминализации использования каннабиса. Реформа была поддержана и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и министром юстиции Аелет Шакед. В свою очередь, Кахоль Лаван, на протяжении последних трех предвыборных кампаний заявляла о своем намерении регулировать и расширить потребление каннабиса в Израиле в соответствии с “моделью Колорадо”. Модель предусматривает контролируемые продажи и мониторинг потребления каннабиса.Авторы законопроекта предлагают разрешить употребление каннабиса гражданам Израиля с возраста 21 года - в случае, если они не работают в системе безопасности. Управление транспортными средствами под воздействием каннабиса будет запрещено, и среди населения будет проведена разъяснительная кампания об опасностях излишнего потребления и привыкания к каннабису.Вчера член Кнессета Шаран Хескель объявила о своем намерении добиваться исключения каннабиса из списка опасных наркотиков. Она заявила: “Идет настоящая борьба с дискриминацией, цель которой - прекращение преследований полицией законопослушных граждан”.Неделю назад министр внутренней безопасности Амир Охана также говорил о легализации каннабиса. Он заявил: насколько это возможно, следует снизить ущерб для нормативных граждан привлеченных к ответственности по делам, связанным с каннабисом”.Охага комментировал петицию в БАГАЦ, связанную с потреблением каннабиса. В официальном комментарии министра сообщается о “необходимости изменения направления политики” и говорится: “Позиция министра внутренней безопасности заключается в том, что следует заново изучить положения, касающиеся каннабиса и, насколько это возможно, сократить вредя для нормативных граждан в делах , связанных с каннабисом”.