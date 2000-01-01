10.06 18:09 MIGnews.com
Селин Дион перенесла выступления в Израиле
Канадская суперзвезда Селин Дион перенесет свои выступления в Израиле, которые должны были состояться этим летом, из-за коронавируса.
Представления состоятся 19 и 20 июня 2021 года на стадионе Блумфилд в Яффо.
Дион планировала выступить 4 и 5 августа этого года в Парке Яркон в Тель-Авиве в рамках тура "Courage World Tour", названный в честь ее нового альбома.
Это будет первый концерт 52-летний звезды в Израиле.
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