10.06 18:09 MIGnews.com

Селин Дион перенесла выступления в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Канадская суперзвезда Селин Дион перенесет свои выступления в Израиле, которые должны были состояться этим летом, из-за коронавируса.Представления состоятся 19 и 20 июня 2021 года на стадионе Блумфилд в Яффо.Дион планировала выступить 4 и 5 августа этого года в Парке Яркон в Тель-Авиве в рамках тура "Courage World Tour", названный в честь ее нового альбома.Это будет первый концерт 52-летний звезды в Израиле.