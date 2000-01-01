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Селин Дион перенесла выступления в Израиле | Фото:10.06 18:09   MIGnews.com

Селин Дион перенесла выступления в Израиле

Канадская суперзвезда Селин Дион перенесет свои выступления в Израиле, которые должны были состояться этим летом, из-за коронавируса.

Представления состоятся 19 и 20 июня 2021 года на стадионе Блумфилд в Яффо.

Дион планировала выступить 4 и 5 августа этого года в Парке Яркон в Тель-Авиве в рамках тура "Courage World Tour", названный в честь ее нового альбома.

Это будет первый концерт 52-летний звезды в Израиле.


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