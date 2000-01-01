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Израильская певица и историческая сделка с Atlantic Records | Фото:10.06 16:16   MIGnews.com

Израильская певица подписала исторический контракт

Ноа Кирел, известная израильская певица, подписала крупный контракт с Atlantic Records, крупнейшим звукозаписывающим лейблом в США. Согласно заявлению, эта сделка является крупнейшим контрактом, когда-либо подписанным с израильским артистом.

19-летняя Ноа Кирел, одна из самых известных солдат ЦАХАЛа в Израиле, родилась в Раанане в 2001 году. Она начала свою музыкальную карьеру с домашних роликов на YouTube. В 2020 году она поступила на службу в Армию обороны Израиля и в настоящее время служит в военном оркестре.

Кирел - первая израильская певица, подписавшая контракт на такую ​​сумму с международной звукозаписывающей компанией сроком на несколько лет с бюджетом в миллионы долларов.

Американская компания Atlantic Records является одной из крупнейших звукозаписывающих компаний в США и представляет таких известных артистов, как Ed Sheeran, Sia, Coldplay, Bruno Mars и многие другие.

Ожидается, что Кирел начнет работать над англоязычными материалами и видеоклипами в течение следующего года.



Несколько лет назад поп-дуэт Static & Ben El Tavori подписал контракт со звукозаписывающей компанией American Universal Music Group на выпуск 7 альбомов на английском языке в рамках контракта.


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