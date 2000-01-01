10.06 13:09 MIGnews.com

В Израиле откроется новая ветка железной дороги

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В августе 2019 года в Израиле должны открыть железнодорожную линию Раанана-Тель-Авив.Об этом в среду, 10 июня, сообщил заместитель министра транспорта Ури Маклев, передают израильские СМИ.По его словам, в связи с проведением работ по электрификации частота движения поездов по восточной линии, проходящих через станции Раанана, Рош ха-Аин, Петах-Тиква и Тель-Авив, до конца поточного года сократится на 50%.Что примечательно, запуск ветки ожидался еще в феврале 2020 года. Однако его отложили из-за затянувшихся работ и из-за загруженности прибрежной ветки.