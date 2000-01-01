10.06 11:13 MIGnews.com

Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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В среду, 10 июня, скончался советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин.По данным российских СМИ, врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца.В частности, у него выявили смертоносный коронавирус COVID-19, который протекал в тяжёлой форме. Трушкин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Накануне его состояние резко ухудшилось, в результате чего писатель скончался.Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. С 1951 года проживал в Москве. Литературной деятельностью занимался с 1981 года.Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.Трушкин писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал "Ералаш".В последнее время многие свои произведения Трушкин читал сам и был постоянным участником юмористических программ на российском телевидении.В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой телёнок" "Литературной Газеты".В мае 2020 года его госпитализировали с коронавирусом. Спустя три недели врачи констатировали значительную положительную динамику, из-за чего писателя перевели из реанимации в обычную палату.