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Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин | Фото:10.06 11:13   MIGnews.com

Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

В среду, 10 июня, скончался советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

По данным российских СМИ, врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца.

В частности, у него выявили смертоносный коронавирус COVID-19, который протекал в тяжёлой форме. Трушкин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне его состояние резко ухудшилось, в результате чего писатель скончался.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. С 1951 года проживал в Москве. Литературной деятельностью занимался с 1981 года.



Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Трушкин писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал "Ералаш".

В последнее время многие свои произведения Трушкин читал сам и был постоянным участником юмористических программ на российском телевидении.



В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой телёнок" "Литературной Газеты".



В мае 2020 года его госпитализировали с коронавирусом. Спустя три недели врачи констатировали значительную положительную динамику, из-за чего писателя перевели из реанимации в обычную палату.


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