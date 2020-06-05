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Штаты хотят разделить рекламный бизнес Google | Фото:10.06 11:34   MIGnews.com

Штаты хотят разделить рекламный бизнес Google

В США проводят расследование деятельности Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Министерство юстиции и генеральные прокуроры склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес компании, передает CNBC.

Представительница Google Джули Таралло Макалистер заявила, что компания продолжает взаимодействовать с министерством юстиции и офисом генерального прокурора Техаса.

"У нас нет никаких обновлений или комментариев по поводу этих слухов. Факты очевидны: наши цифровые рекламные продукты конкурируют в оживленной отрасли с сотнями конкурентов и технологий, помогая рекламодателям и потребителям снизить расходы", — сказала она.

Уточняется, что генеральные прокуроры штатов, вероятно, подадут антимонопольный иск против Google в конце 2020 года. The Wall Street Journal еще в мае сообщило, что министерство юстиции собирается возбудить дело.


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